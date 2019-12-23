هل ( فقط ) زواج عتريس من فؤاده باطل ؟؟؟

2019/12/23 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني شيء من الخوف اسم لفلم انتج عام 1969 قصة الكاتب ثروت اباضة واخراج حسين كمال تمثيل الراحلة شادية والراحل محمود مرسي , اصدرت الرقابة المصرية في حينها منع...أكمل القراءة ←

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