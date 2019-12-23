مجلس القضاء الأعلى يعترض على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات.

واكد المجلس في بيان، انه اعترض على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات، لأن مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة، مبينا انه قرر تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين، وتجري القرعة لاختيار المرشحين الخمسة من القضاة إلى مجموعتين، وأوضح البيان، انه تم مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الاقليم.

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