مصدر امني لـ

2019/12/23 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- الانبار

اكد مصدر امني في محافظة الانبار، اختفاء ثلاثة جنود على الطريق البري الرابط بين قضاء هيت وناحية البغدادي غربي الانبار .

وقال المصدر في

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