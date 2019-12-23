الحشد يعلن محاصرة بعض المجاميع الارهابية في الموصول

2019/12/23 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

اعلن الحشد الشعبي، عن محاصرة بعض المجاميع الاجرامية في الموصل.

وقال بيان لأعلام الحشد تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين، انه "تم

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