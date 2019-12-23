السعودية : أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

2019/12/23 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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