2019/12/23 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت قوات الحشد الشعبي والجيش عقب انتهاء المرحلة الاولى من عمليات التطهير، والبدء بالمرحلة الثانية من جسر العقارب جنوب الموصل.و انطلقت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم الاثنين، بعملية أمنية بدءا من جنوب الحضر مرورا بوادي الثرثار ووصولا إلى جسر ام العقارب جنوب الموصل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاء الحشد والجيش والبدء بالمرحلة الثانية من عمليات التطهير جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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