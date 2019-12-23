اندلاع حريق في معمل لصناعة حديد التسليح في السليمانية

2019/12/23 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية يوم الاثنين عن اخمادها حرق اندلع في معمل لصناعة حديد التسليح في ناحية بازيان.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان فرق الاطفاء في مركز الدفاع المدني في "بازيان" تمكنت من اخماد حريق اندلع في معمل "ماس" لصناعة حديد التسليح.

واضاف البيان الحادث اسفر عن اضرار مادية فقط في حين تم اخماد الحريق بشكل فوري.

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