شاهد.. وقفة تضامنية مع احتجاجات العراق في استراليا

2019/12/23 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العراقيون المهاجرون في دولة استراليا، وقفة تضامنية مع المتظاهرين العراقيين وإيصال الرسالة إلى العالم بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون.ودعت لهذه الاحتجاجات سيدات عراقيات في استراليا من أجل إعلان الوقوف مع المتظاهرين العراقيين.

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