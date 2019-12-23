خبير استراتيجي: العراق لايزال تحت الوصاية الدولية والتدخل العسكري الاميركي

2019/12/23 | 14:36 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاوضح المحلل والخبير الاستراتيجي، احمد الشريفي، اليوم الاثنين، احتماليات دخول الولايات المتحدة الامريكية على خط الازمة في العراق بشكل مباشر، مستغلة...

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