2019/12/23 | 14:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي يدعو لمؤازرة صالح الرافض حتى الآن لضغوط الكتل بتمرير مرشح ضد إرادة الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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