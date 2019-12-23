تفكيك عبوتين ناسفتين في المقدادية وجلولاء

2019/12/23 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى عن تفكيك ومعالجة عبوتين ناسفتين شمال شرق بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين،

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