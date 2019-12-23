في بغداد.. افتتاح مدرسة بثلاثة طوابق و24 صفاً بشارع فلسطين

2019/12/23 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

افتتح محافظ بغداد محمد العطا، اعدادية القناة للبنات بعد إعادة بنائها بالكامل وبمواصفات نموذجية وحديثة.

وقال العطا في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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