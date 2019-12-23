2019/12/23 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن مدير عام تربية النجف الأشرف الدكتور عادل البصيصي، الاثنين، دور اللواء الثاني للحشد الشعبي بفتح افاق التعاون ودعم قطاع التربية في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان ” آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني استقبل مدير عام تربية محافظة النجف الاشرف الدكتور عادل البصيصي في مقر اللواء “،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام تربية النجف يثمن دور اللواء الثاني للحشد بفتح آفاق التعاون ودعم قطاع التربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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