بين البرلمان والرئاسة.. من يحسم الجدل

2019/12/23 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما جدد تحالف سائرون، اليوم الاثنين، رفضه ترشيح أي شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من قبل الكتل السياسية، يعول تحالف الفتح على التوافق في تقديم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وضمان تمريره داخل مجلس النواب.

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