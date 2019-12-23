2019/12/23 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، الاثنين أن مسؤولية اختيار بديل، عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي تقع على عاتق مجلس النواب، مبينا أن دور رئيس الجمهورية، برهم صالح، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس النزاهة الأسبق: مسؤولية اختيار بديل عبد المهدي تقع على عاتق البرلمان.. دور الرئيس شكلي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس النزاهة الأسبق: مسؤولية اختيار بديل عبد المهدي تقع على عاتق البرلمان.. دور الرئيس شكلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).