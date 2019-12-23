العليا العراقية تربك الوضع حول الحكومة وقانوني يعتبرها للصدر

2019/12/23 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجابت المحكمة العراقية العليا اليوم على استفسار للرئيس صالح حول تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي لها حق ترشيح رئيس للحكومة الجديدة بشكل يفتح المجال امام كتلتين رئيسيتين لادعاء كل منهما […]

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