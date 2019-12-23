انتخاب سبعة قضاة للعمل في مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، انتخاب سبعة قضاة في مفوضية الانتخابات، اثنان منهم من مجلس شورى الدولة، وخمسة من مجلس القضاء الاعلى.

وأجرت نائبة ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق، القرعة لاختيار القضاة داخل محكمة الساعة، حيث تم اختيار كل من القضاة، انعام ياسين محمد، محمد ياسين، من مجلس شورى الدولة، وعباس فرحان حسن، جليل عدنان خلف، عامر موسى محمد، فياض حسين ياسين، وعلي رشيد، من مجلس القضاء.

وأشار البيان الى ان قرعة قضاة اقليم كردستان ستجرى، بعد ايام، ليباشروا عملهم في مفوضية الانتخابات.

موكدا مفاتحة مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون، يمثلون محافظات الإقليم.

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