وزارة التعليم تعلن توفر 25 منحة دراسية في جامعة كامبردج البريطانية

2019/12/23 | 14:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفر 25 منحة دراسية في جامعة كامبردج البريطانية لنيل شهادة الدكتوراه للعام 2020.وذكر بيان للوارة تلقت وكالة صدى الاعلام , إن “الدائرة الثقافية في لندن اعلنت بتوفر 25 منحة دراسية في جامعة كامبردج البريطانية ممنوحة للدول كافة للحصول شهادة الدكتوراه ومدعومة بالكامل”.وأشار الى ان “التقديم الذي حدد آخر

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