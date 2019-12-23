“بالصور”.. مسلحون يستهدفون منزل ناشط مدني في بغداد

2019/12/23 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هاجم مسلحون مجهولون ،اليوم الاثنين، منزل الناشط المدني هشام الموزاني في بغداد.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين استهدفوا فجر اليوم منزل الناشط هشام الموزاني وأحرقوا سيارته المركونة امام منزله”.واضاف ان “الموزاني هو ناشط مدافع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، ومن دعاة السلمية”.

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