استطلاع: /75/ بالمائة من الإيرانيين يؤيدون الاحتجاجات في بلادِهم

2019/12/23 | 14:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أظهر استطلاع أجرته وكالة استطلاعات “#الطلبة” الإيرانية الحكومية (إسبا)، أن /15/ بالمائة فقط من سكان العاصمة الإيرانية #طهران راضون عن الأداء الحكومي، فيما يؤيد الآخرون استمرار […]

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