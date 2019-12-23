2019/12/23 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب في سائرون يوجه رسالة للمتظاهرين: نطمئنكم بأن مرشح الأحزاب لن يمر إلا على ’’جثثنا’’

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