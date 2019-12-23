مقتل ثلاثة من المليشيات الايرانية في قصف جوي قرب السيدة زينب في سوريا

2019/12/23 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين أن الضربات الاسرائيلية على الأرجح التي استهدفت سوريا ليل الأحد الإثنين أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين اجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري واخرى إيرانية في جنوب دمشق.اضاف أن الضربات “أدت إلى […]

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