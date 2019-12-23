المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى لنقيب المحامين

2019/12/23 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعد النظر الى دعوى نقيب المحامين ردها لعدم توجه الخصومة.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته المستقلة، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسته برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محامي خاصم فيها نقيب المحامين/ إضافة لوظيفته”.وأضاف الساموك، أن […]

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