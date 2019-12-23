وزير التخطيط : اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد يشمل تفتيش ٩٦١ سلعة صناعية

2019/12/23 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الاثنين، اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد 2020-2022 بعد التعاقد مع اربع شركات عالمية.وقال الدليمي في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة، ان “برنامج التفتيش قبل التوريد يشمل تفتيش ٩٦١ سلعة صناعية مختلفة (غذائية، هندسية، كيمياوية، انشائية، ونسيجية).واشار الى ان “الشركات العالمية الاربعة التي تم التعاقد معها من […]

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