بالقرعة : اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات ومستشاري مجلس الدولة

2019/12/23 | 15:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تم اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بالقرعة وبحضور نائبة ممثلة الامين العام للامم المتحدة " الس ولبول " وهم كل من :

1.



عباس فرحان حسن

2.



جليل عدنان خلف

3.



عامر موسى محمد

4.



فياض حسين ياسين

5.



علي رشيد

مستشاري مجلس الدولة

1.



انعام ياسين محمد

2.



فتاح محمد ياسين...

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