متظاهرون يقطعون شارعاً رئيسياً في ديالى احتجاجاً على تردي الامن في ابي صيدا

2019/12/23 | 15:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قطع متظاهرون من اهالي ابي صيدا، اليوم الاثنين، المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بإنهاء الاشتباكات وبإعادة الامن الى الناحية.

وقال مراسل "الغد برس" ان عشرات المتظاهرين من اهالي ابي صيدا يقطعون شارع المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بإنهاء الاشتباكات وبإعادة الامن والاستقرار الى الناحية.

يذكر ان ناحية ابي صيدا شهدت خلال الايام الستة الماضية اشتباكات مسلحة على اثر نزاعات عشائرية استخدموا فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة لتفجير منازلا في الناحية، مما استدعى ارسال قوات امنية من بغداد، لمسك الملف الامني.

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