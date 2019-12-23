بهاء الأعرجي: الفراغ الدستوري كذبة

2019/12/23 | 15:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، الفراغ الدستوري الذي يجري الحديث عنه بأنه "كذبة"، طالما أن النظام في العراق برلمانياً.

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر" ان "الفراغ الدستوري كذبة طالما أن النظام في العراق برلمانياً"، مشيراً الى أن دورته الحالية لم تنتهِ وفقاً للمدد الدستورية، أما الحكومة فستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة".

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