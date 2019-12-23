وزير النقل الاسبق مؤكداً: مدة الـ15 يوماً غير محددة وقابلة للتمديد .. والسبب!

2019/12/23 | 15:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية اكد وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، ان مدة الـ15 يوماً التي حددها الدستور لترشيح رئيس وزراء جديد غير محددة وقابلة للتمديد.وقال عبد...

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