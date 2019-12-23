بالوثيقة .. نائب يطالب رئاسة البرلمان بقرار نيابي لايقاف تعيين المناصب العليا بوزارة التعليم

2019/12/23 | 15:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةتنشر الوكالة الاخبارية، اليوم الاثنين، وثيقة طلب نيابي لرئاسة مجلس النواب لاصدار قرار بايقاف تعيين المناصب العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وهذا...

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