هكذا رد المتظاهرون على خطاب رغد صدام بشان التظاهرات

2019/12/23 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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