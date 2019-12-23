فيديو : الاعتداء علي سيارة دبلوماسي تركي باليونان

2019/12/23 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت الشرطة اليونانية، أن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف بقنصلية تركية في مدينة سالانيك شمال اليونان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.وتعليقا على هذا الحادث، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “وقعت أضرار واسعة النطاق.ولا توجد إصابات بشرية”.

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