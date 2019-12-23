خلية ادارة الازمات تتخذ اجراءات لمواجهة السيول والفيضانات المتوقعة

2019/12/23 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

عقدت خلية ادارة الأزمات المدنية، الاثنين، جلستها الطارئة لإتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال الفترة المقبلة.

واتخذت الخلية، التي يرأسها مدير

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