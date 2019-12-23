للمطالبة بانهاء الاشتباكات.. اهالي ابي صيدا يقطعون شارع وسط بعقوبة

2019/12/23 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

قطع العشرات من اهالي ناحية ابي صيدا في ديالى شارع المحافظة وسط مدينة بعقوبة.

واوضحت مصادر امنية اليوم الاثنين، ان "عشرات المتظاهرين من

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