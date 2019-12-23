مراسلنا: صالح ينتظر إجابة البرلمان بكتاب رسمي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر

2019/12/23 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)المتواجد حاليا في قصر السلام ببغداد بان رئيس الجمهورية ينتظر جواب رئاسة البرلمان بشان تحديد الكتلة الاكبر ومرشحها.

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