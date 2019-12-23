جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 6 من إرهابيي داعش في ديالى

2019/12/23 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتلت قوات جهاز مكافحة الارهاب ستة ارهابيين من فلول داعش في ديالى.

وذكر بيان للجهاز، ان قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من قتل ستة من ارهابيي داعش، وتدمير مضافتين شمالي ديالى، وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد التحالف الدولي، في اطار استمرار الجهود التي تبذلها القوات الأمنية في القضاء على فلول الإرهاب.

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