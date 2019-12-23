توضيح قضائي بشأن عدم مشاركة القضاة الكرد في قرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 15:21 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قالت مصادر قضائية وقانونية ،الاثنين، ان مجلس القضاء في كردستان كان من المفترض ان يرسل مجموعة من اسماء القضاة لاختيار اثنين منهم ضمن القرعة التي جرت اليوم لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات ، لكن مجلس القضاء في كردستان لم يرسل الاسماء المطلوبة وبتالي جرت القرعة فيما يخص مجلس القضاء الاتحادي ومجلس الدولة. واجرى مجلس القضاء ...

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