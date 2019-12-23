2019/12/23 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الاثنين، عدم طرحه مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "يؤكد حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء".وأضاف البيان، أن "كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة: لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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