حزب الدعوة: لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الاثنين، عدم طرحه مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "يؤكد حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء".وأضاف البيان، أن "كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية".

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