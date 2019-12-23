2019/12/23 | 15:22 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي { فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها }(1).
وفي رواية اخرى للحديث فيقول الرسول الأعظم { فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول /2) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي رواية اخرى للحديث فيقول الرسول الأعظم { فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول /2) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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