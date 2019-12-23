البخاتي: الساعات المقبلة تحمل مفاجآت في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 15:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، ان الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت بشأن المرشح لرئاسة الوزراء.وقال البخاتي ان “الرسالة التي تبناها تحالف الفتح هي أن يكون […]

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