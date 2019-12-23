بالفيديو | مسيحيو كوردستان يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

2019/12/23 | 15:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها اعتباراً من 25 من الشهر الجاري وحتى 4 من كانون الثاني يناير المقبل – صورة: كوردستان 24

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