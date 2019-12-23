بالصور.. متظاهرو الديوانية يقطعون الطريق المؤدي إلى بغداد

2019/12/23 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أقدم متظاهرون في محافظة الديوانية، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، على قطع الطريق المؤدي باتجاه العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أقدموا على قطع طريق الديوانية- قضاء الدغارة الرابط بين المحافظة والطريق السريع باتجاه بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

أكد حزب الدعوة الاسلامية، الاثنين 23 كانون الاول 2019، أن كتلة دولة القانون جزء من تحالف البناء وتتبنى الموقف الجماعي فيه.

وقال الحزب في بيان، إنه "لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء".

وأضاف، ان "كتلة دول

بغداد اليوم-بغداد

وجه النائب عن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، محمد الغزي، الإثنين (23 كانون الأول، 2019) رسالة للمتظاهرين، بشأن مرشح الأحزاب، مؤكدا أن الأخير لن يمر إلا على ’’جثثنا’’، على حد

بغداد اليوم- بغداد

قدم عدد من النواب، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، طلباً لرئاسة البرلمان، بشأن اصدار قرار نيابي لإيقاف إجراءات التعيين للمناصب العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، مطالبة ا

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