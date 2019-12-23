الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

2019/12/23 | 16:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقر الدولار، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية جيدة يوم الجمعة الماضي، بينما تعافى الجنيه الاسترليني عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو الذي سجل أقل من 1.11 دولار.



ويشك المحللون في حدوث أي تحركات كبيرة للعملات الرئيسية هذا الأسبوع في ظل شح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي، الذي يتمتع بالفعل بنمو قياسي، حافظ على ما يبدو على نمو متوسط في نهاية العام مدعوما بسوق عمل قوية.

واستفاد الدولار من موجات العزوف عن المخاطرة باعتباره عملة ملاذ آمن وأيضا حين ارتفعت الأسواق لأن أداء الاقتصاد الأمريكي يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل اليورو عند 1.1085 دولار.



ومقابل سلة من العملات فقد مؤشر العملة الأمريكية 0.1 % ولامس 97.611 لكنه ظل قريبا من ذروة الجمعة وهو أعلى مستوى منذ السادس من كانون الأول.

وارتفعت العملات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنويات تجاه الصين، 0.1 % إلى 0.6913 دولار أمريكي.



وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.6618 دولار.

وسجل الاسترليني بعض المكاسب وارتفع 0.3 % إلى 1.3024 دولار ومقابل العملة الموحدة زاد 0.2 % إلى 85.11 بنس لليورو.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الاسترليني أسوأ أسبوع في ثلاثة أعوام بعدما استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية كي تتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجارة.

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