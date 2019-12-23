علاوي: اعلمت رئيس الجمهورية ان اختيار رئيس الوزراء يأتي بعد استشارة ثلاثة اطراف

2019/12/23 | 16:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] خاطب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح برسالة خطية حدد خلالها ثلاثة اطراف يجب استشارتهم بإختيار رئيس الوزراء.

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