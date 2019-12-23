نائب عن الصادقون لـ

2019/12/23 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية لا يزال في أدراج الغرف المهملة، فيما

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