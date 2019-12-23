واع تستطلع آراء المتظاهرين السلميين بشأن قانون الانتخابات

2019/12/23 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب ساحات التظاهر السلمي ،اليوم الاثنين ، إقرار قانون انتخابات جديد يلبي طموح الشارع العراقي وسط استمرار الخلاف بشأن المواد الخلافية في قانون الانتخابات

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