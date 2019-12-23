بالصورة.. مسؤولة بريطانية تدعم المنتوج العراقي

2019/12/23 | 16:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الاثنين، ممثلة المجلس البريطاني في العراق فيكتوريا لايندسي وهي تتبضع منتوجات عراقية التزاما ودعما للمنتوج الوطني العراقي.

واظهرت الصورة المسؤولة البريطانية وهي تتسوق من احدى مراكز التسوق في بغداد، وبداخل عربتها منتوجات عراقية خالصة.واثارت الصورة اعجابا وتفاعلا للمئات من المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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