قريباً.. سيارة “كيا” عراقية الصنع

2019/12/23 | 16:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت الشركة العامة لصناعة #السيارات والمعدات في #العراق، عن عزمها إنتاج سيارات من نوع “كيا” في الربع الأول من العام المقبل 2020.وذكر معاون مدير عام […]

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