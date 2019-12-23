2019/12/23 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا التحالف الدولي، اليوم الاثنين، وسائل الاعلام الى عدم استخدام مصطلحات، تخص تنظيم داعش.

وقال التحالف الدولي في موقعه على تويتر ان "المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام يمكن أن تساعد في منع المجموعات الإرهابية من اكتساب الشرعية"، مبينا ان "داعش ليس دولة، ندعو وسائل الإعلام إلى عدم إضفاء الشرعية على داعش بتسميته الدولة الإسلامية".

وأضاف التحالف الدولي "الإرهابيون ليسوا عقولاً مدبرة، لا يستحق مدبرو الهجمات التمجيد – إنهم مجرمون.



ندعو وسائل الإعلام إلى تسميتهم مرتكبي جرائم بدلاً من ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يدعو لعدم تداول "مصطلحات" تخص داعش: تكسبهم الشرعية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يدعو لعدم تداول "مصطلحات" تخص داعش: تكسبهم الشرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).