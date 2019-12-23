2019/12/23 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تجتمع في البرلمان لمناقشة قانون الانتخابات والمرشحين لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تجتمع في البرلمان لمناقشة قانون الانتخابات والمرشحين لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).