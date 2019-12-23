عزل الميناء وإغلاق الشركات النفطية.. دخان الاحتجاجات “يحاصر” السهيل

2019/12/23 | 16:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم، جنوبي العراق، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق نحو ...

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